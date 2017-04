pub

O Beauty Summit é um evento dedicado à beleza. E feito a pensar em nós. Para as mulheres que não dispensam uma rotina de cuidado diária com múltiplos passos e produtos. Para as que querem começar a cuidar-se, mas não sabem bem por onde começar. Para as beauty addicts que experimentam todas as amostras que encontram nas revistas. Para quem adora maquilhagem, mas ainda tem medo de arriscar. Para as que não resistem à última novidade na perfumaria, mas também para as que usam a mesma fragrância há anos. E até para aquelas que ainda não perceberam para que serve, afinal, um sérum.



O Beauty Summit é para todas nós. Uma iniciativa dinâmica e experiencial. Uma viagem imersiva ao universo da beleza. Um espaço de partilha de experiências e de informação entre mulheres (e alguns homens).







































































O que pode encontrar no Beauty Summit?

Se pelo nome – Beauty Summit – já está a imaginar produtos de beleza em hologramas, espelhos interativos, apps de beleza e outras coisas do género, está… certa! O Beauty Summit vai ter isso e muito mais. Prepare-se para muitas surpresas!

Na agenda estão também beauty talks com convidadas e testemunhos muito especiais, tutoriais (às 19h de dia 1 de abril), diagnósticos de pele, demonstrações de produtos , aconselhamentos personalizados e, claro, muitas ofertas.

Uma coisa é certa: não vai mesmo querer perder este evento. Encontramo-nos lá?

Onde? Pátio da Galé, em Lisboa