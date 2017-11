A Máxima de dezembro já está nas bancas e oferece uma campanha exclusiva para as suas leitoras. Na compra da nova revista, e por apenas mais €1,50, é possível levar para casa um hidratante de mãos de 100 ml da The Body Shop, à venda nas lojas por €12. Estão disponíveis duas fragrâncias: Moringa e British Rose. Além do hidratante com um formato prático, ideal para levar na carteira, as leitoras ganham um cartão de desconto de 10% nas lojas da The Body Shop.

Não perca a edição de dezembro da nova Máxima com mais conteúdos, novo design, novo formato e novo papel.

Moringa

Com infusão fresca do perfume de moringa floral, a fórmula leve deste creme em gel absorve rapidamente, ajudando a suavizar e a proteger as mãos.

British Rose

Com essência de rosas britânicas colhidas uma a uma, este hidratante leve dá-nos a sensação de levar um bouquet nas mãos.