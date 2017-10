A Kiehl’s, em colaboração com Matthew McConaughey, criou um vídeo de consciencialização para o autismo. Por cada vídeo partilhado, a Kiehl’s vai doar um dólar (€0,83) à Autism Speaks. A parceria também inclui uma edição limitada do creme Ultra Facial Cream desenhada pelo ator. Este é um dos best-sellers da marca e já está à venda nas lojas e no site , por €50,50.

O autismo é uma doença que afeta a interatividade social, os comportamentos e a comunicação. Uma em cada 68 crianças sofre deste distúrbio e em todo o mundo existem mais de 70 milhões de autistas. A campanha desenvolvida entre a Kiehl’s, McConaughey e a Autism Speaks pretende informar as pessoas e aumentar a inclusão das crianças e adultos autistas.

Matthew McConaughey alerta ainda para a importância de acompanhar as famílias que todos os dias lidam com esta questão: "Testemunhei os efeitos do autismo não só nas crianças mas também nas suas famílias." E continua: "Estou grato por colaborar com a Kiehl’s e com a Autism Speaks, por ajudar a conseguir diagnósticos e serviços para estas crianças e famílias incríveis."

A Autism Speaks é uma organização que promove soluções e ajudas de acordo com as necessidades dos doentes de autismo e das suas famílias. O objetivo da associação é dar-lhes autonomia e informação sobre o tema.