pub

A tendência "multimasking" aplica-se também à beleza e as máscaras #InstaDetox da L'oréal Paris são a prova disso. É uma workaholic? Suavize as linhas de tensão. Precisa de um fresh start? Elimine brilho e impurezas. Vai para uma after-party? Ilumine e matifique. Vai para um work out? Limpe e matifique as zonas de transpiração. Para pele normal, mista ou oleosa, cada máscara - m áscara verde (três argilas puras + eucalipto) , máscara vermelha ( três argilas puras + algas vermelhas) ou máscara preta ( três argilas puras + algas vermelhas) - adapta-se aos vários tipos de pele.



As máscaras de argilas L’Oréal Paris são uma combinação única de argilas puras que absorvem as impurezas, deixando a pele limpa e mais suave; são muito concentradas e enriquecidas com ingredientes naturais, purificam, e têm um efeito detox imediato. Cada uma custa €9,99, tem 50ml e dura até 10 utilizações.