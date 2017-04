Com Gigi Hadid

Maria Borges já foi capa de variadíssimas revistas e tem desfilado para muitos criadores de moda, mas foi num desfile da Victoria's Secret que fez história. Em 2015, a modelo luso-angolana desfilou sob o olhar do mundo inteiro com o seu cabelo ao natural, quebrando logo ali uma série de estéreotipos.



É essa mesma mensagem que se pretende que transmita agora enquanto embaixadora da L'Oréal Paris. Esta não é, no entanto, a primeira vez que a modelo de 28 anos trabalha para a marca, sendo que já tem feito campanhas para a mesma.



Maria Borges é modelo desde 2010, ano em que venceu o concurso Elite Model Angola. Recentemente, ela própria teve a oportunidade de selecionar uma modelo para se estrear na Paris Fashion Week - Olamide Ogundele, da Nigéria.





"Eu acredito na beleza da diversidade e na ideia poderosa de que uma rapariga que começou do zero pode tornar-se num símbolo de beleza internacional, acreditando que os nossos sonhos são válidos e que o futuro à nossa frente é luminoso', revelou Maria Borges, que a partir de agora se junta a nomes como Eva Longoria, Blake Lively, Jennifer Lopez, Doutzen Kroes e Liya Kebede.