Sublimar, disfarçar e embelezar… São as três palavras de ordem quando nos referimos a maquilhagem e, no verão, todas as apostas vão para a primeira opção. Faça já a sua wish list dos melhores produtos para ter uma pele incrível nos próximos meses.

1. O efeito Photoshop

Uniformizar as irregularidades da pele como as manchas e os poros dilatados é um passo essencial para sublimar o efeito "beijada pelo sol". Aposte nos produtos blur e no efeito cover up. Aprenda a usar as cores certas para corrigir problemas específicos (tons de pele para corrigir manchas, pontos negros e imperfeições; violeta para iluminar e disfarçar as manchas cinzentas ou amareladas; e o verde-água para neutralizar as vermelhidões). Ah, e não tente disfarçar as sardas, aceite-as e verá que o efeito ainda é mais bonito.



2. Luminosidade natural

A ideia de uma luz interior que se reflete na pele não é nova. Conseguimos alcançá-la até depois de uma aula de yoga ou de pilates, de onde saímos com um ligeiro glow. Mas a cosmética arranjou uma maneira de reproduzi-la com as tecnologias mais avançadas, fórmulas compostas por ingredientes que reeditam esta luz natural na pele. Comece a hidratação com este passo e escolha hidratantes iluminadores com efeitos perlados para uma infusão de luz, como se tivesse acabado de sair do duche.



3. O look Bonne Mine

Os franceses são adeptos do aspeto "pele saudável" que consiste num ligeiro toque de cor aplicado no rosto, o equivalente a uma exposição solar ligeira. Consegue-o aplicando um pó num tom acima da sua tonalidade natural de pele nas maçãs do rosto, quase até ao nariz. Nãos se esqueça de passar o pincel ao de leve também no pescoço para uniformizar a cor.



4. A sensualidade do dourado

É um must-have de verão e não deve falhar em nenhum nécessaire. O dourado é adequado a todas as tonalidades de pele, evidenciando ainda mais o brilho e a beleza do bronzeado. Aposte em apontamentos nos cantos internos dos olhos e no arco do Cupido, mas não deixe de utilizá-lo em áreas maiores como é o caso da zona do decote e mesmo nos ombros, para um look ainda mais elegante.





5. A força da vitamina C