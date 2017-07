Chegou a Portugal pela primeira vez em julho do ano passado, conquistando uma primeira morada no Fórum Almada. Depois disso, a NYX Professional Makeup abriu mais quatro lojas – no Porto (Parque Nascente), em Braga (Braga Parque), em Sintra (Fórum Sintra) e em Coimbra (Fórum Coimbra) – e uma pop-up store no Chiado, no início deste ano. Agora, e depois do sucesso desta última, a marca inaugurou a sua primeira flagship store, em Lisboa, na Rua do Loreto, 18.





A registar: aos domingos, o espaço irá converter-se num training space para maquilhadores profissionais, para estudantes da área e para todas as pessoas que queiram dar os primeiros passos. "É desta forma que a marca pretende demonstrar a sua vertente profissional: a incentivar o desenvolvimento da maquilhagem em Portugal e a promover os maquilhadores portugueses. Vamos oferecer vários workshops e masterclasses adaptados ao nível de cada participante", explica Tiago Melo, diretor de Marketing NYX Professional Makeup Portugal.