Tradição Portuguesa | Os sabonetes artesanais da Claus Porto (a marca premium da Ach Brito) são um exemplo de produtos que não duram para sempre, contrariamente à garantida vontade de utilizá-los para o resto da vida. Esta casa de fragrâncias e de produtos de beleza, prestes a cumprir 130 anos, prepara-se para entrar na nova década em grande estilo, com a recém-chegada loja em Lisboa, um segundo espaço a ser brevemente inaugurado, no Porto, e a promessa de inovação que passa por dar uma nova identidade visual à marca. Preservam-se a rotulagem com padrões coloridos (inspirados em momentos específicos da cultura histórica portuguesa e na estética da Belle Époque) e o embalamento manual. www.clausporto.com

Para mães e bebés | A 100% portuguesa Boom Mood lança-se nas farmácias e parafarmácias com duas gamas destinadas à pele das mães e dos bebés no momento do banho. Com a ausência de substâncias potencialmente alergénicas, os produtos Mummy Boom e Baby Boom hidratam profundamente, deixando um aroma suave na pele.

Com leite de burra | Desenvolvida pela Skinspiration Healthcare, uma empresa 100% portuguesa, a Skinsecret junta o leite de burra, moringa e romã na formulação dos seus produtos de mãos, rosto e corpo. Com resultados clinicamente testados e comprovados, num desenvolvimento feito em parceria com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

Art Deco em bisnagas | É a nova coqueluche dos produtos de culto da Fábrica Nally. A Benamor renasce no El Corte Inglés e n’A Vida Portuguesa, continuando a utilizar ingredientes de cosmética clássicos, alguns desde 1925. Do creme de rosto ao creme de mãos Alantoíne, os produtos eram adorados pela sociedade portuguesa e pela rainha D. Amélia. www.benamor1925.com

Na ponta dos dedos | Especializada em unhas de gel, a Nails’4Us é uma marca portuguesa que utiliza produtos próprios. As cores cm tons mate, brilhantes e metalizados são apenas algumas das propostas que fazem parte da montra de artigos da Nails4’Us. A marca tem lojas espalhadas por todo o país. Saiba qual fica mais perto de si em www.nails4us.com.

