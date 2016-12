O Fundo M·A·C de Luta Contra a Sida foi um dos pioneiros do sector na luta contra o HIV/SIDA, interessando-se por regiões e programas que até ao momento tinham sido ignorados. Como maior grupo não farmacêutico dedicado à luta contra o HIV/SIDA, o Fundo M·A·C de Luta Contra a Sida pretende consciencializar a comunidade sobre os 4 factores chave na luta contra a Sida: prevenção, acesso a assistência médica, medicamentos e conexão entre a pobreza e o HIV/SIDA.

O Fundo M·A·C de Luta Contra a Sida foi criado por Frank Toskan e Frank Angelo, co-fundadores de M·A·C Cosmetics em 1994. No principio dos anos 90 e à medida que a epidemia se propagava e começava a afetar o mundo da moda e do espetáculo, ambos procuraram uma forma de ajudar. Apoiados pelos empregados de M·A·C, decidiram contribuir para a luta desta epidemia destinando os seus benefícios a organizações que se dedicavam a combater a epidemia. A partir desse momento o Fundo M·A·C de Luta Contra a Sida tornou-se a alma da marca.

O Fundo M·A·C de Luta Contra a Sida obtém-se 100% através da venda dos batons e brilhos de lábios VIVA GLAM, produtos que estão à venda durante os 365 dias do ano. Cada cêntimo do preço de venda do batom é doado ao Fundo M·A·C de Luta Contra a Sida e posteriormente é distribuído por distintas organizações/projetos que apoiam esta causa. Até ao momento já foram angariados mais de 400 milhões de dólares em mais de 66 países

