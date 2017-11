As colaborações da M.A.C são sempre aguardadas com ansiedade. Num anúncio misterioso no Instagram, a marca de cosmética anunciou para breve a sua nova parceria: com a marca de desporto Puma. "Os seus tons favoritos vão dar um grande passo numa nova direção! Fique atento para a colaboração que chegará em breve" é o que diz o post em vídeo com mais de 670 mil visualizações até ao momento.

Além dos logos de ambas as marcas, confirma-se ainda que a coleção será apresentada em 2018.