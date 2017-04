A campanha faz parte de uma parceria com a fundação The Princes Trust.

acaba de lançar uma campanha em parceria com a fundação inglesa The Princes Trust , criada em 1975 pelo Príncipe Carlos e que tem por objetivo ajudar jovens entre os 13 e os 30 anos que se encontram no desemprego ou com dificuldades em frequentar a escola.

A ideia da marca de cosmética partiu essencialmente no sentido de aumentar a auto-confiança entre os jovens. Hoje em dia, existem muitas problemáticas com que as novas gerações se debatem na sociedade. Nomeadamente as noções de felicidade e sucesso, que às vezes surgem um pouco deturpadas da realidade.





Foi a pensar nisso que a L'Oréal resolveu juntar uma série de personalidades, como as embaixadoras da marca Helen Mirren e Cheryl Cole, a pessoas que todos os dias têm de lutar contra a diferença. O vídeo da campanha tenta mostrar que todos, independentemente das particularidades que tenham, têm potencial para conseguir aquilo que querem.

O programa 'All Worth It' lançado por esta parceria pretende oferecer a mais de 10 mil jovens do Reino Unido orientação em centros específicos e via plataforma digital com o objetivo de lhes dar a confiança que precisam para seguir em frente.



Veja o vídeo da campanha abaixo!