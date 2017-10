A nova campanha a favor da diversidade da L’Oréal Paris tem como protagonista a modelo transgénero. Munroe Bergdorf. De recordar que esta não é a primeira mulher transgénero a surgir numa campanha publicitária da gigante marca de cosmética francesa. A modelo Hari Nef já havia surgido, no início deste ano, na mesma campanha intitulada L'Oréal Paris True Match.

Bergdorf assumiu a sua homossexualidade aos 15 anos e começou a viver como mulher três anos depois. O processo de mudança de sexo começou, mais tarde, aos 25.

Tal como Bergdorf explica num vídeo recentemente divulgado pela L’Oréal, teve muitas dificuldades em encontrar outros exemplos parecidos com o dela, na altura em que iniciou o lento processo de transição: "Decidi apenas começar a falar eu da minha própria experiência. Pensei que se não podia comparar-me com alguém conhecido que fosse transgénero, ao menos alguém no mundo vai poder relacionar a sua história com a minha".





A carregar o vídeo ... L’Oréal reforça campanha a favor da diversidade