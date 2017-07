Beauty School Look Tribal Meo Sudoeste Quando o mote do Meo Sudoeste é “junta-te à tribo”, a maquilhagem tem de estar em plena concordância com o espírito do maior festival da Zambujeira do Mar. Simples de reproduzir e sem a necessidade de recorrer a muitos produtos, este look é o ideal para exibir no próximo fim de semana.