A L'Oréal Paris lançou uma nova campanha, num vídeo onde Helen Mirren, dá uma lição de francês.



É bastante comum a ideia de que os ingleses não conseguem dizer uma palavra de francês, e a atriz vem agora provar que não é bem assim.



A divulgação do vídeo coincide com o lançamento do novo produto da marca - o Age Perfect's new Face, Neck & Décolleté Re-hydrating SPF15 Lotion - desenvolvido com o intuito de eliminar alguns dos principais sinais da idade e ao mesmo tempo equilibrar a hidratação e elasticidade natural da pele.

Veja o vídeo abaixo!