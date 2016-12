pub

Como AplicaR • Aplicar de manha e à noite após a limpar e tonificar, antes do sérum.

• Colocar 2-3 gotas da essência nas palmas das mãos e com ligeiros batimentos aplicar

em todo o rosto, até absorver totalmente

• Prossiga com os cuidados de beleza habituais.

Desde há séculos, que o caviar é conhecido por ser uma fonte mágica de intensos e ricos nutrientes. Raro e desejado o caviar é um ingrediente precioso, procurado pelo seu prestígio, e pelo seu poder de fortalecer e regenerar a pele.

Há mais de 25 anos, La Prairie viajou pelas profundezas do mar para capturar preciosas pérolas de caviar e beneficiar dos seus raros poderes recuperadores. O resultado foi, uma pele nutrida com ingredientes obtidos do caviar.

O fenómeno do caviar, o coração da icónica coleção La Prairie, é hoje reinterpretado de uma maneira nova, delicada e luxuosa.

Pela primeira vez, os cientistas La Prairie utilizaram um processo de destilação a vapor para capturar componentes de caviar num fluido cristalino e puro. As loções clássicas contêm água, Skin Caviar Essence-in-lotion é elaborada através da destilação a vapor de pérolas de caviar.

Esta técnica permite obter uma mistura de diferentes componentes dos obtidos a partir de uma extração clássica. Em vez de água comum, a água de caviar complementa as propriedades do raro e preciso extrato de caviar La Prairie, conhecido por seus benefícios anti-envelhecimento. Sofisticada, Skin Caviar Essence-in-lotion enaltece a tonalidade, ajuda a melhorar de

imediato a hidratação e a elasticidade da pele, proporcionando a todas as mulheres uma nova experiência.

Esta loção de cuidados de beleza é também formulada com complexo celular exclusivo La Prairie. Este complexo patenteado está no centro de cada formulação dos produtos La Prairie, desde à quatro décadas, fornecendo nutrientes, energizantes e ingredientes para abrandar os sinais

de envelhecimento, reter hidratação e revitalizar a pele.

Skin Caviar Essence-in-Lotion é a derradeira indulgência para refirmar, nutrir e suavizar a pele.







Suave e eficaz, Skin Caviar Essence-in-lotion é a essência da excelência dos cuidados de beleza da pele. Desenvolvida para ser o primeiro passo antes dos cuidados de beleza mais intensos, como o sérum, Skin Caviar Essence-in-lotion, quebra os formatos mais convencionais das loções de cosmética.Deixa a pele refinada, firme e perfeitamente hidratada, um novo pré-requisito do ritual de beleza diário para otimizar o desempenho dos produtos. Suave como a seda, e rica em água de caviar, Skin Caviar Essence-in-lotion, é a ligação perfeita para uma avançada experiência de cuidados de beleza. Uma textura leve contendo poderosos ingredientes para garantir a beleza sem tempo.