Foi pelo Instagram (claro…) que Kylie Jenner anunciou aos seus 99,9 milhões de seguidores o lançamento de Silver Series, uma coleção que inclui linhas de batons, corretores e um kit de pincéis de maquilhagem.

Depois dos famosos batons líquidos, que tornaram a filha mais nova do clã Kardashian-Jenner um nome a ter em conta na indústria da beleza, a nova coleção chegará a 13 de dezembro, pela Kylie Cosmetics. Sabe-se que a Silver Series Lipstick Line vai trazer-nos batons tradicionais em formato bastão, que se dividem em 20 tons muito pigmentados, "hidratantes e com um acabamento de cetim cremoso", como descreve a própria socialite. No Instagram da marca Kylie Cosmetics também já podemos ver a coleção de corretores, disponíveis em 30 tons e 16 pincéis de maquilhagem, que poderão ser adquiridos individualmente ou em kit.