Kit Harington, o ator britânico que ficou famoso pelo papel de Jon Snow na série A Guerra dos Tronos, vai ser o novo rosto da campanha de perfumes da Dolce & Gabbana. The One for Men é o nome da nova linha de perfumes e o seu papel de embaixador arrancará em setembro.



O ator passa assim a ocupar o lugar de Matthew McConaughey, protagonista da última campanha da Dolce & Gabbana.Esta não é, no entanto a primeira campanha de perfumes de Kit Harington. Em 2014, o ator protagonizou uma campanha da Jimmy Choo Man.



A notícia foi divulgada pela marca através do Twitter: