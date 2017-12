Depois do gel para sobrancelhas BROWnies, do iluminador Frosted So Icy e da paleta de sombra de olhos Neapolitan EyesCream, a marca de cosméticos americana Beauty Bakerie lançou um kit de batons líquidos com sabor a Nutella.

A gama com quatro batons chama-se Nude-tella e está disponível em tons nude inspirados no conhecido creme de avelã. Nudi-Tea, Skinny Dip, Birthday Suit e Bake It Naked têm texturas cremosas, são mate e contam com aroma de chocolate.

Os batons são ainda cruelty-free, vegan, sem parabenos e à prova de água.