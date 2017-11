Depois do lançamento de um kit de contouring em stick, que esgotou em menos de cinco horas, Kim Kardashian West prepara-se agora para lançar o primeiro perfume da marca KKW. Através de um post no Instagram, a socialite anunciou que sua nova fragrância estará disponível mundialmente no dia 15 de novembro.

Serão três aromas a chegar ao site de vendas da marca: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus e Crystal Gardenia Oud. Numa imagem divulgada na página de Instagram da KKW Fragrance, ficámos a saber que a embalagem é inspirada na forma dos cristais em bruto. As imagens da campanha a preto e branco são da dupla de fotógrafos Mert & Marcus.