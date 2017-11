"Skincare for your hair" (cuidado de pele para o cabelo) lê-se nos rótulos dos produtos em display no balcão do Slash. É esta a filosofia de Kevin Murphy, o hairstylist australiano que concebeu uma marca tão amiga do ambiente como eficaz a cuidar do cabelo. Para fazê-lo seguindo os valores éticos que pretendia, Murphy procurou a ajuda de empresas que utilizam processos de microcultivo, práticas orgânicas e técnicas de colheita ecológicas. Conseguiu compor produtos de tratamento e de styling à base de ingredientes naturais e embalagens produzidas com plástico reciclado ou biodegradável.

A Kevin Murphy é utilizada no salão Slash na Rua Dona Estefânia, 87-A, em Lisboa, onde os produtos da marca estão disponíveis.