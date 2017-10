Foi a primeira vez que a Semana da Moda de Paris assistiu a um desfile dedicado a produtos de beleza, neste caso para apresentar a nova linha de batons da L’Oréal Paris, em parceria com a maison Balmain. As duas marcas recrutaram Doutzen Kroes, Barbara Palvin e outras supermodelos para desfilar uma coleção inspirada pela linha de batons, que inclui uma variedade de vermelhos, laranjas, nudes e outros tons mais ousados como um cinzento e um verde.





O que mais surpreendeu o público foi o momento em que as atrizes Hellen Mirren e Jane Fonda, de 72 e 79 anos, respetivamente, desfilaram cheias de confiança enquanto interagiam com a multidão. Hellen Mirren, embaixadora da marca, vestiu umas calças e um casaco escuro e dançou com uma bengala enquanto Jane Fonda, também embaixadora do grupo L’Oréal, desfilou graciosamente com um vestido em padrão tigre e atirou sinais de paz a quem assistia.