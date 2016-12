pub

Luso-holandesa, a Muxima é uma marca de cuidados capilares de luxo para cabelos texturizados no mercado global. Apresenta-se como uma marca ativista que defende uma identidade e suas representações. "Muxima, que significa coração, é feita com coração e para as pessoas", foram as palavras introdutórias de Myriam Taylor, a fundadora da marca, clarificando a personalidade e a missão da empresa.



Os produtos são feitos à base de componentes naturais especificamente desenhados para cabelos texturizados, e que celebram a expressão de individualidade de cada mulher, já que os mesmo produtos são utilizados também para a definição de cabelos encaracolados. Cada produto é feito com novas fórmulas que contêm ingredientes de luxo, como a proteína anti-envelhecimento biomarinha de Caviar, ouro de 24 quilates, Prodew® 500, extrato antioxidante de orquídea e colagéneo. Nenhum dos produtos Muxima contém parabenos, sulfatos, fragrâncias ou corantes artificiais. Todos os produtos são também isentos de crueldade sendo ainda produzidos e clinicamente testados na Europa. A gama abaixo é uma das mais atuais da marca.