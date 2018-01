A partir dos 40 anos, as maçãs do rosto tornam-se menos proeminentes, as suas linhas menos vincadas e a forma da cara menos definida. Por outras palavras, a pele perde a vitalidade de outras décadas, uma vez que os processos de síntese de colagénio e de ácido hialurónico abrandam.

Se há alguns anos as mulheres aderiam a intervenções cirúrgicas para corrigir esses problemas, em pleno século XXI, o mantra "sofrer para ser bela" já não é o que era e procuram-se técnicas mais rápidas, menos invasivas e igualmente eficazes.





Por esse motivo, a Filorga tem vindo a trabalhar no desenvolvimento da gama Lift-Structure, que combina todas as técnicas de facelift injetáveis para redefinir os traços, avolumar a pele e esculpir o rosto. Os novos produtos contêm arabinoxilano, um derivado da semente de centeio que estimula a capacidade da pele responder ao stress mecânico e restaura as suas propriedades lifting naturais, e microalgas que proporcionam um efeito lifting.





Esta gama é composta por três produtos: um aplicador roll-on estimulante, que ativa o tecido cutâneo e maximiza a eficácia dos ingredientes ativos, um creme ultra lifting que tem como objetivo devolver a firmeza à pele e um bálsamo de noite ultra lifting que, aliado à actividade celular noturna, ajuda a recuperar o volume do rosto.