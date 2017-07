O lançamento de Chance, em 2002, marca a última vez que a Chanel apresentou ao mundo uma nova fragrância. Agora, quinze anos depois, cria um perfume inspirado em Gabrielle Chanel.

"Esta fragrância quer refletir e dar a conhecer a personalidade de Gabrielle Chanel", avança o comunicado divulgado à imprensa pela casa francesa. O perfume foi criado por Olivier Polge (o nez da Chanel, que vem agora ocupar o lugar depois da saída do seu pai, Jacques Polge) que o descreve como uma fragrância "floral abstrata". As notas principais juntam ylang-ylang (flor de uma árvore indonésia), flores de laranjeira, jasmim e nardo de Grasse, os icónicos campos franceses onde crescem as combinações florais que dão origem aos perfumes das grandes marcas de luxo.

