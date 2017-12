A marca Skinjay chegou a Portugal com uma novidade que mistura uma tecnologia exclusiva com a aromaterapia, a micronebulização, que permite adicionar óleos essenciais biológicos e matérias-primas 100% naturais à água do banho. As cápsulas, que funcionam através de uma máquina própria que se adapta ao chuveiro, têm propriedades diferentes, com virtudes revigorantes, tonificantes ou relaxantes. Os óleos podem cair diretamente sobre o corpo ou são absorvidos através do vapor.

A fórmula valeu à Skinjay o prémio de melhor inovação tecnológica turística da Global Lodging Forum 2017. Em Portugal, o Hotel Fontecruz Lisboa é o primeiro a disponibilizar a novidade. Em casa, o módulo pode ser instalado sem obras em chuveiros equipados com uma torneira universal.

Os produtos Skinjay estão à venda através do site da marca, que pretende futuramente lançar cápsulas de cuidados de corpo (champô e gel duche) e cuidados de pele (hidratação e cuidados termais).