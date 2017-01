O movimento da definição dos contornos ganha novas formas quando os truques ilusórios da maquilhagem passam do rosto para as unhas. O nail contouring é a tendência do momento, saída das passerelles de Nova Iorque diretamente para as tendências femininas.

Verniz no tom The Nude, €30, Oribe, em www.net-a-porter.com

Verniz Essie Couture no tom Rock the Runway, €13,99, Essie

Se achava que a técnica do contorno tinha ficado pelo rosto e pelas várias partes do corpo, como pernas, abdominais e nádegas, desengane-se. A este truque de ilusão acrescentamos o recém-chegado nail countouring. Este tipo de contorno é a técnica mais utilizada de momento, atribuindo às unhas uma falsa aparência de comprimento e consequentemente umas mãos mais esguias. Uma tendência que (aparentemente) veio para ficar, a arte de contorno de unhas tem captado atenções desde a Semana da Moda em Nova Iorque, estreada no desfile de primavera/verão 2017 de Vera Wang, pela mão do conceituado nail artist coreano Jin Soon Choi. A par deste desfile, as designers Betty and Veronica by Rachel Antonoff também fizeram sobressair esta técnica ao lado das suas criações nas passerelles. A sua aplicação, capaz de iludir no comprimento das unhas, fazendo com que pareçam mais longas, é relativamente fácil de executar, sem a necessidade de recorrer a um expert na matéria.









Passo a passo





Esta técnica inicia-se com a colocação de uma camada de base antes do contorno e de seguida, em vez de pintar a unha inteira, aplica-se uma tira de cor apenas no centro, desenhando uma linha da cutícula até à ponta e deixando os cantos com espaço por pintar ou revestindo com uma camada de cor nude. Para finalizar este look utilize um top coat, conferindo um toque de brilho extra às suas unhas.

Truque Se não tiver muita habilidade para desenhar estes traços, pode utilizar adesivos para assegurar uma linha certa e nítida.







No tom certo





Antes de definir o look de Natal, antecipe a escolha do verniz. A cor das unhas faz toda a diferença no visual que vai criar e pode ser decisiva para que um conjunto esteja em completa harmonia. Utilize os mesmos tons das decorações e das iluminações de Natal como um verde-esmeralda sofisticado, que certamente irá trazer uma alegria imediata à consoada. Outra aposta segura é o clássico vermelho, que pode ser mais original e vibrante se acrescentar alguns brilhos. Por último, pode sempre apostar num nude discreto para dar uma aparência minimalista e elegante no dia de Natal, especialmente se a roupa for mais extravagante.



Se simpatizar com desenhos nas unhas, peça à sua manicura para fazer algo simples como um floco de neve ou umas riscas do género candy cane.