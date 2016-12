pub

Para a época festiva, a H&M Beauty apresenta uma coleção onde as palavras-chave são Glamour e Atitude. Inspirada nos anos 70 e 80, a coleção oferece produtos onde os metalizados e o glitter dão um novo look a uma paleta de cores escuras que vai do ameixa e lilás aos castanhos, verdes e, claro, preto.