pub

A campanha Heróis do Sol Saudável é um projeto da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em parceria com a Garnier Ambre Solaire e a Direção-Geral da Educação (DGE), e que tem por objetivo levar até as escolas um alerta para os perigos de uma exposição solar incorreta. O projeto lúdico-didático centra-se em torno do Jogo Heróis do Sol Saudável, onde as crianças podem aprender de forma divertida as regras de proteção solar.

O evento de lançamento decorreu esta semana na Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, nos Olivais, em Lisboa, e contou com a presença dos dois embaixadores desta iniciativa, Rita Ferro Rodrigues e Daniel Oliveira.

Dados divulgados pela LPCC referem que 53% dos portugueses só aplicam protetor quando sentem a pele a queimar e 40% não renovam a aplicação. O cancro de pele é geralmente causado pela exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV), sendo mais comum em crianças com pele clara e sardenta, porque estas crianças têm um fotótipo muito sensível, devendo por isso ser reduzida ao mínimo a sua exposição ao sol. Estes e outros cuidados foram assinalados pelo Presidente da LPCC, Vítor Veloso, na entrevista em vídeo que poderá ver abaixo.

O projeto seguirá para as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, públicas e privadas, de todo o país, estimando-se que deverá chegar a mais de meio milhão de crianças. Pela primeira vez, será realizado um roadshow nacional com várias ações educativas, que pretendem alertar crianças e, através delas, professores e educadores para os perigos da exposição solar. A Garnier e a Liga Portuguesa Contra o Cancro vão estar em 70 escolas por todo o país, entre 8 e 13 de Maio, a promover a semana do sol saudável. Saiba aqui quias as escolas e respectivas datas!

5 REGRAS DE OURO:

- Evitar o excesso de exposição solar.

-Evitar o sol nas horas de maior intensidade (11h30 às 16h30).

- Usar o protector solar correctamente.

- Usar vestuário de protecção.

- Não expor bebés e crianças pequenas directamente ao sol.











Ângela Mata