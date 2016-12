Há muito que falar de cabelo se resume apenas a penteados. Descobrimos o hair contouring, as tatuagens para cabelo e, agora, os stencils no cabelo também chegaram para ficar.

Para a sua coleção de outno/inverno de 2014, Jean Paul Gaultier assinalava o regresso de uma tendência que nos anos 80 foi lançada pelo compositor britânico Boy George: apostou em penteados com prints de leopardo. Este ano, vimos esta técnica em festivais de verão californianos como o Coachella.





Se pensarmos no conceito de stencil enquanto urbana, então é só adaptá-lo para o cabelo. Um «hair stencil» trata-se de uma pintura em forma de estampa com motivos e padrões, e assume-se como uma tendência desta estação. Verdadeiras obras de arte, os hair stencils devem ser aplicados com produtos e tintas próprias para coloração capilar. Há desenhos, mais minimalistas ou mais expansivos, para todos os gostos e cores de cabelo. Percorra a galeria acima e inspire-se nestas ideias.