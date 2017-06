Por Máxima, 14:20

O Hair Fashion Night é o maior evento de beleza internacional organizado pela L’Oréal Professionel, inspirado em grandes festas de cinema, música e moda, e que se realiza em 35 países.

O evento acontece hoje (16 de junho), no estúdio Time Out Market, no Cais do Sodré, entre as 19h e a meia-noite, numa festa onde haverá música, snacks e selfies à mistura. Quem não estiver em Lisboa, não fica de fora deste evento, já que de norte a sul do país, em mais de 150 salões parceiros L’Oréal Professionnel, também vão decorrer eventos locais de styling onde poderá questionar os profissionais, escolher o look que melhor se adequa ao seu rosto e saber quais os cuidados que deve ter com base nos seus conselhos.

São cerca de 70 os profissionais em styling e penteados L’Oréal Professionnel que costumam trabalhar com os manequins da ModaLisboa e do Portugal Fashion, irão estar a pentear todas as participantes, que serão também maquilhadas com produtos L’Oréal Paris. Tudo, sem ter de pagar.

Quem quiser fazer parte deste mega evento, só tem de se inscrever no site de L’Oreal Professionnel (aqui).