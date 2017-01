pub

A Bellápierre dá a conhecer a nova palette contouring, agora com textura em creme que oferece uma aplicação mais fácil e eficaz.A Contour & Highlight Cream Palette é composta por 8 tons diferentes que ajudarão a realçar as áreas desejadas do rosto ou contornar feições que menos nos favorecem.Os ingredientes são 100% naturais: óleo da semente de girassol e da planta Ricinus communis, Vitamina E, dióxido de titânio e extrato da flor Madressilva.A palette, disponível à venda em farmácias, é composta por um pequeno livro que explica a melhor forma de tirar partido de cada tipo de rosto.A marca apresenta também a nova Bella Blender - uma esponja de maquilhagem formulada com non-latex que quando é humedecida com água aumenta de tamanho para proporcionar uma aplicação mais uniforme.

CONTOURING:

Passo 1 – Comece por determinar qual o formato do seu rosto, com a ajuda do Guia de Rostos presente na brochura da Palette. Este será também o seu guia visual para a aplicação recomendada dos cremes contour & highlight.

Passo 2 – Utilizando os três tons disponíveis na linha de baixo da Palette, aplique com um pequeno pincel de maquilhagem onde achar necessário, de forma a delinear e definir as feições do rosto. Normalmente estes tons de creme são aplicados nos contornos exteriores da testa, de ambos os lados do nariz, debaixo das maçãs do rosto e ao longo da linha do queixo.

Passo 3 – Esbata o creme contouring com uma esponja Bella Blender, ou um pincel angulado. O resultado final não deve ter linhas definidas, para obter um look natural. Não se esqueça da zona do queixo, esbatendo o creme contouring ao longo do pescoço.

HIGHLIGHT

Passo 4 –Chegou a hora de sobressair as zonas do rosto que necessitem de luz. Para tal, utilize os três tons da linha superior da Palette. Estes podem ser usados nas áreas que queremos enfatizar ou sobressair. Use um pincel pequeno para aplicar o creme do rosto, aplicando na zona inferior do olho até ao topo da testa. Esta acção irá sobressair as zonas do rosto que a favorecem e que normalmente estão mais escurecidas, proporcionando-lhes um aspeto mais vivo, saudável e preenchido

Passo 5 – O toque final passa por esbater estes locais de luz, utilizando mais uma vez a Bella Blender ou um pincel de maquilhagem denso.