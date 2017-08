Com quase 150 anos de história, a marca de produtos de beleza acaba de aterrar em Portugal e traz consigo os produtos icónicos da sua coleção. Falamos dos apetecíveis sabonetes de glicerina, mas também da linha de barbearia, de coloridos vernizes e talcos para o corpo – todos disponíveis, a partir de agora, no coração de Lisboa.

Entre as diferentes linhas da marca descobrimos a Tratament, que oferece diferentes soluções para o tratamento de problemas do couro cabeludo e da pele, mas também a linha Vintage, que tem vindo a reinventar embalagens originais e fragrâncias marcantes.

A casa Pau-brasil situa-se no Palácio Castilho, no número 42 da Rua da Escola Politécnica, no Príncipe Real, em Lisboa. Além da Granado & Phebo, há mais dezoito marcas com essenciais de beleza a descobrir no espaço.