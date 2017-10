A Glossier é a nova marca de beleza que vai querer conhecer. Com preços acessíveis e uma preocupação com a qualidade que chega a todos os detalhes, a marca de Emily Weiss quer estar ao nível das referências de luxo. Resultado da sua experiência a testar produtos de beleza ao longo dos últimos anos, Weiss, fundadora do blogue Into the Gloss, planeou a nova linha com um cuidado muito especial.

Weiss é considerada uma das mulheres mais influentes no universo da beleza desde o lançamento do seu blogue, em 2010. Os produtos da Glossier já acumulam listas de espera intermináveis e, infelizmente, só em 2018 é que farão envios internacionais. Até lá, só estarão à venda no showroom de Nova Iorque. A coleção completa de cuidados de rosto e maquilhagem terá preços acessíveis, com os cremes hidratantes a rondar os €20 e os batons cerca de €10.