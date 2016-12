Uma das grandes tendências de maquilhagem para a próxima estação quente é sem dúvida a dos glitter lips, ou seja, dos lábios brilhantes, efeito purpurina.



Durante a Semana da Moda de Milão foram várias as ocasiões em que os vimos, sendo que o momento auge desta nova tendência foi o desfile da Fendi, que contou com as irmãs Hadid na passerelle. Bella, Gigi e as restantes manequins encheram o instagram de fotografias dos seus glitter lips e não houve quem não desse por eles.



É verdade que é um look arrojado e que não é apropriado para o dia-a-dia, mas garantidamente marca a diferença numa festa. A exuberância dos lábios deve ser equilibrada com uma maquilhagem muito suave ("no makeup makeup", "maquilhada sem parecer maquilhada") e um look discreto e mais sóbrio. Se quiser arriscar mais, pode optar ainda por um eyeliner com rímel (como nas imagens do desfile Fendi).



Inspire-se na nossa galeria.