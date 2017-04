Criações cheias de garra, cor e brilho: é impossível ficar indiferente à nova coleção de corte, cor e styling do Slash. Confira.

Prestes a fazer dois anos, o Slash Creative Hair Studio é já um dos hotspots de beleza da capital e acaba de lançar a segunda coleção anual. Unshadows, assim se chama a coleção, desafia-nos a dar dimensão ao nosso alter-ego. "É inspirado no facto de todos nós termos momentos escuros, mas temos sempre uma luz dentro de nós", diz Olga Ferreira-Hilário, Art Director do espaço. Uma reinvenção arrojada dos clássicos: lisos longos impecáveis e curtos cheios de atitude, caracóis no seu estado mais puro, penteados entrançados misteriosos, aplicações metalizadas para homem e mulher e muito glitter para deixar qualquer visual pronto a espalhar brilho.





Recorde-se que o Slash foi responsável pelos penteados super cool da equipa de promotoras do Máxima Beauty Summit e colabora regularmente nos vídeos tutoriais de cabelos da Máxima Beauty School.