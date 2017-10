Depois de colaborar com marcas como Tommy Hilfiger e Vogue Eyewear, Gigi Hadid anuncia agora a sua primeira linha de maquilhagem em parceria com a Maybelline. A modelo americana sempre partilhou o quanto gosta dos produtos da marca com a qual trabalha desde 2015, por isso a nova coleção GigixMaybelline surge como uma extensão dessa mesma ligação.





A parceria foi anunciada no Instagram de Gigi no domingo passado, com uma foto da modelo de 22 anos rodeada de produtos de maquilhagem. Na legenda da imagem, Hadid diz que tem vindo a trabalhar neste projeto há pelo menos um ano. Já nas redes sociais da Maybelline foram publicados pequenos vídeos com a assinatura da modelo onde se podem ver algumas das futuras cores dos produtos, que incluem nudes, corais e vermelhos.





A coleção será lançada ainda este mês, nos Estados Unidos.