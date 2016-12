Tracy Anderson, 249 mil | INDIANA, EUA

Faya Nilsson, 112 mil | LONDRES, REINO UNIDO

Jen Selter, 10.2 milhões | NOVA IORQUE, EUA

Natalie Uhling, 61.6 mil seguidores |NOVA IORQUE, EUA

Alice Matos, 1.5 milhões | MARACAIBO, VENEZUELA

Anastasia Ashley, 1.1 milhões | CALIFÓRNIA, EUA



Sendi Skopljak, 797 mil | GOTEMBURGO, SUÉCIA

Sueca, com 24 anos, tem um blogue onde partilha as suas viagens, looks diários, e dicas de fitness. Sabe tudo sobre workouts de pernas e no Instagram alterna fotografias em biquíni, na praia, com as de fato de treino, no ginásio. @skopljak