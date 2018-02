Assim que entramos no City Spa do Hotel Lumiares, em Lisboa, deixamos a correria da cidade para trás. O desafio é grande (ou não estivéssemos numa das ruas mais movimentadas do Bairro Alto), mas os tons quentes do espaço aliados ao preto e branco do chão hipnotizam-nos imediatamente. Antes de descermos as escadas que dão acesso às salas de tratamento, é preciso escolher entre Bali, Malásia, Loukoum ou chá verde e gengibre, a inspiração que nos vai estimular os sentidos nas próximas horas, cortesia dos produtos da La Sultane de Saba, a marca exclusiva do spa.

Ao longo do mês de fevereiro, o City Spa terá uma sala especial para casais, onde será possível descobrir o Ritual Lumiares (€200 para duas pessoas) e outros tratamentos por preços especiais, como a massagem com pedras ou velas quentes (€150) ou a massagem de-stress (€100). No dia 14, os namorados poderão terminar a massagem com morangos, chocolate e champanhe (além do habitual chá).



Instalado num antigo palácio do século XVIII transformado em hotel, o Lumiares abriu portas para o Bairro Alto no ano passado e divide-se entre os 53 apartamentos, o Mercado, restaurante do piso térreo, e o Lumni, que serve cozinha de autor, ambos com direção do chef Miguel Castro e Silva.