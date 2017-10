O curto vídeo no Instagram da Fenty Beauty revela as oito modelos de etnias diferentes que protagonizam o vídeo de lançamento da marca de maquilhagem de Rihanna, que estará à venda nas lojas Sephora a partir de 8 de setembro. Entre elas estão Slick Woods, Paloma Elsesser, Duckie Thot, Leomie Anderson, Selena Forrest, Indymarie Jean e Camila Costa.

A coleção deverá ter mais de 40 tons de base, de forma a incluir todas as mulheres, principalmente as que têm a pele escura e são muitas vezes esquecidas pelas linhas de maquilhagem, mas também lip glosses e iluminadores.



You don't all have to be all the same, all the time. Coming soon. #fentybeauty by @badgalriri. #shadenames @camila_costa Uma publicação partilhada por Fenty Beauty By Rihanna (@fentybeauty) a Set 1, 2017 às 9:59 PDT





O sucesso nas redes sociais tem sido muito, principalmente devido à possibilidade de existir uma base com 40 tons diferentes e porque os produtos não são testados em animais. Há já quem espere que a marca supere as marcas de beleza de Kylie Jenner ou Kim Kardashian.