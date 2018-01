Quinta-essência da alma da Caudalie, entre a floresta e as vinhas do Château Smith Haut Lafitte, Les Source de Caudalie é um paraíso que representa, na perfeição, o "paradoxo francês". A cozinha com estrelas Michelin e o melhor do lifestyle do Sul de França conjugam-se com a excelência dos tratamentos anti-envelhecimento.

Foi ali que conhecemos pela primeira vez, há nove anos, a linha Premier Cru e onde regressámos para desvendar o novo membro desta família, Le Sérum, e a sua nova patente exclusiva. Desenvolvida em colaboração com o prestigiado Dr. David Sinclair, da Escola de Medicina de Harvard, um dos maiores especialistas mundiais na ciência do envelhecimento, a patente Vinergy é, apenas, uma das pesquisas em curso pelo geneticista. Apelidado pela Time como o "guru da longevidade", Sinclair sentou-se com a Máxima, elogiou os cientistas portugueses como alguns dos melhores com que tem trabalhado e revelou o seu carinho pelo nosso país. Mas foi o desvendar do seu trabalho que nos deixou fascinados.