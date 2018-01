Há dois anos a casa francesa aventurava-se no território dos perfumes, lançando sete fragrâncias distintas, cada uma pensada como uma viagem. Criadas pelo atelier criativo de Jacques Cavallier Belletrud (Master Perfumer da marca) no paraíso francês de Grasse, as fragrâncias da marca foram um sucesso. Agora, é a vez de Jacques Cavallier Belletrud apresentar a aposta olfactiva da Louis Vuitton para a primavera: a Le Jour Se Lève.





"Uma frescura confortante, gentil e radiante. A essência dos primeiros raios de sol. Quando a temperatura ainda está a descer e a noite não se ergueu sobre uma terra encharcada em orvalho, os raios do sol começam a aquecer a pele" - é assim que a marca descreve esta nova proposta olfativa, que tem como elemento base a tangerina. "A tangerina é um cítrico maravilhoso porque é possível de difundir simultaneamente através do optimismo dos seus gomos, da frescura da sua casca e do aspecto floral da sua árvore", explica o perfumista, em comunicado de imprensa. Para acrescentar frescura, Belletrud escolheu Jasmine Sambac, jasmim-árabe, uma flor da China, a mesma variedade dos chás verdes asiáticos. Na fórmula do perfume estão também pétalas de magnólia, a planta osmanthus e groselha-negra.





Pensadas para serem mais do que perfumes, os frascos da coleção Les Parfums Louis Vuitton não são objetos perecíveis. São desenhadas para serem mantidas e até passadas de geração em geração e, por isso, é possível voltar a enchê-las em qualquer loja Louis Vuitton nas chamadas Perfume Fountains, especificamente desenvolvidas para estas garrafas. É também o caso do novo Le Jour Se Lève, que estará disponível a partir de 15 de março em lojas selecionadas Louis Vuitton.