As colaborações artísticas são sempre das mais aguardadas no universo da cosmética, resultando, em muitos casos, em produtos dignos de colecionador. Na maquilhagem, a criadora das it-clutches Olympia Le Tan juntou-se à Lancôme para desenvolver o look de outono que revisita as carteiras em forma de livro da desenhadora.

Mas os clássicos também ganham reinterpretações em edição limitada e, na perfumaria, o perfume-estrela mais doce de Thierry Mugler, Angel, comemora o seu quarto de século com uma indumentária nova. A capa com padrão funky chama-se Arty e veste a versão de 25 ml desta fragrância.

O projeto Ti Amo Italia – que já tinha juntado a Collistar à Fiat 500, a Antonio Marras e outras marcas, em parcerias inesperadas – resulta agora numa coleção de maquilhagem inspirada nas cores do café. A Collistar e a Illy Caffè lançam a Collezione Caffè, uma linha de maquilhagem em tons quentes, suaves e onde todos os produtos são fáceis de usar. Para o artista Max Petrone, responsável pelo desenho da coleção, esta é o símbolo da paixão intensa que os italianos têm pelo café e, por outro lado, representa também a ligação entre a Collistar e os seus clientes.