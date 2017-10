Une Amourette é o nome da primeira fragrância de Roland Mouret, uma colaboração com a marca de perfumantes Etat Libre D’Orange. A particularidade desta fragrância é que deve ser usada entre as pernas, como fizeram as modelos no seu desfile de apresentação da coleção para a primavera/verão 2018. O calor e a fricção vão ajudar a libertar outros aromas, que se vão evidenciar sempre que houver movimento.

O novo perfume, que tem a assinatura da nez Daniela Andrier, é feito com essência de doce do óleo de neroli, cardamomo e pimenta-rosa e enriquecido com o cheiro da baunilha. A combinação destes ingredientes originou um perfume doce, com um toque de sensualidade que, de acordo com o próprio Roland Mouret, é "um perfume de mulher que pode ser usado pelos homens".

Une Amourette foi apresentado durante a Semana da Moda de Londres e o criador disse ainda que não tenciona ficar por aqui na indústria dos perfumes.