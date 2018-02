No ano passado, a socialite Kim Kardashian lançou um kit de contouring. Apesar das críticas apontadas ao produto de beleza, por custar quase 40 dólares, este esgotou em apenas 20 minutos.

Para aplicar o tom mais escuro, a E.L.F. recomenda que use um pincel e aplique este tom nas zonas do nariz, das bochechas e na linha da mandíbula. Depois, com um pincel pontiagudo, aplique o iluminador no centro do nariz, nas maçãs do rosto, no osso acima das sobrancelhas, acima do lábio superior e nas têmporas.