Há tendências de beleza que se tornam verdadeiras obsessões online: falamos das ondas inspiradas nos cabelos de praia das surfistas (ou em Blake Lively),mas também do loiro platinado que está em todo o lado, do Pinterest ao Instagram.

Agora há um novo look que colecciona centenas de likes e pins no Pinterest (e também nas outras redes sociais que vivem da imagem): um long-bob despenteado, texturizado e com a coloração balayage, isto é, uma espécie de efeito countouring para o cabelo.

A balayage procura aproximar-se de um resultado mais natural e consiste em aclarar apenas determinadas zonas, evidenciando o contraste entre os tons mais escuros e as pontas douradas. Depois, é só pentear com as pontas dos dedos e deixar secar naturalmente.