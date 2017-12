Para os amantes das estrelas e crentes da astrologia, a Spectrum lançou um conjunto de pincéis para maquilhagem feito à medida. São quatro kits para cada elemento do zodíaco: Terra (Capricórnio, Touro e Virgem), Ar (Gémeos, Aquário e Balança), Fogo (Carneiro, Leão e Sagitário) e Água (Peixes, Caranguejo e Escorpião).

Cada conjunto inclui oito pincéis com cerdas suaves, terminados com uma impressão em estrelas douradas. São pincéis para pó, base, blush, contorno, corretor, sombra de olhos, iluminador e sobrancelhas.

Vegan, registada na PETA e com selo cruelty free, a Spectrum produz todos os pincéis com cabelos sintéticos. A nova coleção do zodíaco pode ser comprada no site da marca, que entrega em Portugal.