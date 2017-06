A Sensilis, uma das marcas de beleza especializadas em tratamentos anti-rugas, adiciona uma novidade à gama Upgrade. Um tratamento antirrugas e reafirmante com ampolas que remodela visivelmente o formato oval do rosto e funciona como um concentrado rejuvenescedor intensivo graças à potência da tecnologia genómica que protege o ADN celular.





As Ampolas Upgrade Chrono Lift rejuvenescem a matriz extracelular conservando e melhorando as capacidades biomecânicas da pele (elasticidade e firmeza) assim como a sua qualidade e ainda restauram as propriedades biomecânicas da pele: as rugas e linhas de expressão alisam e os rasgos reafirmam-se visivelmente.





Nas propriedades desta inovação estão extrato de crisântemo, rico em nutrientes; arroz roxo, que reativa a capacidade das células para difundir informação de qualidade; péptidos biomiméticos, que reduzem a produção de progerina (proteína tóxica envolvida no envelhecimento) e ainda extrato de soja, polissacarídeos de aveia, cafeina, silício orgânico, e collaxyl.





As ampolas vêm juntar-se ao creme de dia, fluído de dia, creme de noite, sérum reparador e creme para contorno de olhos que compõem a gama, e custam €41,29.