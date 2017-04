pub

Oh yeahh! - o nome da marca expressa ânimo e energia, e é mesmo isso que pretende oferecer. A marca de beleza acaba de chegar a Portugal com uma finalidade muito específica: regularizar a dose diária de felicidade, com a aplicação de um só batom. Como? Os batons da Oh yeahh! têm nas suas propriedades uma combinação de ingredientes que estimulam a boa disposição.



Desenvolvidos pelo The Happiness Research Institute, um instituto que estudo a felicidade, em colaboração com a Farcoderm, uma empresa líder nos testes a produtos de saúde, este batons são tudo menos comuns. São em formato de bálsamos com cor, e o segredo está na fórmula rica em triptofano que, em apenas 30 minutos, aumenta 2.8 vezes os níveis de serotonina na saliva, a famosa "substância do bom humor" que nos ajuda a manter felizes, ativos e de bom humor. Para além disso, tem o bónus de conter proteção FPS15 contra os raios UV.



Desta forma, o bálsamo tem na sua essência a fórmula a que apelidaram de HBC ( The happiness boosting complex) que contém três ingredientes naturalmente ricos em triptofano (um aminoácido que contribui para o bom humor) que, juntos, aumentam os níveis de serotonina no corpo (a serotonina regula o humor, a irritabilidade e a ansiedade).





Há pelo menos cinco cores disponíveis em Portugal, já estão à venda nas farmácias e parafarmácias e têm um preço de venda recomendado de 12,95€.