A maquilhadora Pat McGrath já é conhecida pelos looks de beleza criativos que costuma criar para os desfiles da Maison Margiela, por isso a forma como maquilhou as modelos que apresentaram a nova coleção de primavera da marca não foi exceção.





Para acompanhar a nova coleção de gabardinas e peças decoradas com plumas criada por Galliano, McGrath deixou a pele das modelos simples e luminosa para que o batom fúchsia (que, já agora, se chama Full Panic e é da marca da maquilhadora) sobressaísse. Até aqui, nada de surpreendente; mas se observarmos a forma como os lábios das modelos foram pintados, podemos ver que McGrath deixou uma pequena linha vertical por pintar no centro dos lábios. No Instagram, a maquilhadora chamou a este look "lábios ultra-matte com pele Margiela" e pode bem ser uma das próximas tendências de beleza.