Não é novidade que a Wella se tem dedicado, ao longo dos anos, a procurar as melhores formas de rejuvenescer o cabelo com recurso a complexos de cosméticos revolucionários (e eficazes). Depois de 5 anos de investigação, os cientistas da System Professional, uma das marcas Wella, decifraram o segredo para revitalizar e transformar o cabelo como se fosse virgem.

A investigação, desenvolvida em conjunto com o Dr. Ramon Grimalt (Professor Associado de Dermatologia na Universidade de Barcelona) culmina numa descoberta inovadora que se baseia no facto de o cabelo de cada pessoa ter um perfil energético tão único como uma impressão digital e que o cabelo recuperará o seu estado virgem graças a uma nova e revolucionária patente: a Energy Code.

O novo System Professional, com complexo Energy Code, foi concebido como a personalização mais absoluta do cuidado capilar graças aos serviços de salão e à gama de produtos desenhados para restaurar a energia do cabelo também em casa. Cada pessoa tem um código e uma combinação únicos (como por exemplo B1+C2+X4L), ou seja um Energy Code, que é dado pela interacção da queratina e dos lípidos. Segundo os especialistas da marca, este complexo deve ser usado de raiz para que o cabelo volte a ganhar vitalidade, e para corrigir as suas possíveis falhas, como por exemplo queda ou fraqueza.